Partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2014

Radio Exterior de España retransmite mañana martes 11 de septiembre el partido de clasificación para el Mundial de Brasil, entre las selecciones de Geogiga y España.

Para que puedan recibirlo en su totalidad, se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.

Para América desde nuestros emisores en Costa Rica, desde las 18.00 U.T.C.:

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 11.815 Khz.