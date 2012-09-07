Arrenca la nova temporada de Ràdio 4, la primera en català
Noves veus i l'aposta pel públic jove són les novetats de la nova temporada de Ràdio 4. La primera en català continua amb el Matí a 4 Bandes i el Directe 4.0 com a bucs insígnia i manté l'aposta per la música en català.
Ràdio 4 comença nova temporada aquest dilluns 10 de setembre amb una aposta pel públic jove a la franja de nit i la incorporació de veus noves als espais ja consolidats.
La programació de la ‘primera en català’, que enguany compleix 36 anys, te com a pilars bàsics els magazins el ‘Matí a 4 bandes’ que dirigeix i presenta Toni Marín, ‘Directe 4.0’ amb Xantal Llavina –tots dos de dilluns a divendres- i ‘El millor de cada casa’, amb Miquel Murga els caps de setmana.
El programa del matí gira al voltant de l’actualitat del dia i continúa sent l’aposta informativa i d’entreteniment dels matins de Ràdio 4, de 08.00h. a 12.00h.
El ‘Matí a 4 bandes’ reforça totes les seves seccions, amb la participació d’especialistes com David Bondia, Oriol Bartumeus i Joan Tugores que ens donaran les claus de la noticia de la jornada.
Entre els diferents col.laboradors fixes, hi ha en Josep Maria Cadena, l’Andreu Martín, Enric Company, Pipo Serrano, Mercè Beltran, Xavier Marcé, Camil Roca, Néstor Serra i Miquel Bonet, i també continuen Gonzalo Bernardos i Jordi Pina, protagonistes cada dilluns de la tertúlia futbolística.
El magazin de tarda, ‘Directe 4.0’, de 16.00h. a 19.00h. es reforça amb la incorporació de col.laboradors com Sergi Mas i Saül Gordillo, i també Jaime Peñafiel que un cop al mes farà la seva ‘HP: Hora Peñafiel’.
Una altra veu nova d’aquest programa és l’Albert Rami, que aconsellarà als oients sobre els remeis de tota la vida, així com el psicòleg Antoni Bolinches que parlarà de les relacions en el terreny emocional.
Continuen com a col.laboradors del programa l’actor Quim Masferrer, Lluis Amiguet, Mari Jou Jordan, Bernat Dedéu, Fabián Martín, Jaume Llopis, Carlota Fabregas i Imma Sust.
Les novetats
Com a noves incorporacions a la graella de la programació de Ràdio 4 destaca el programa ‘Àrea link’, amb Laura Gonzàlez i Chema Carrasco, que de dilluns a divendres a les 21.00h. ens portaran tot alló que interessa als joves, des de les xarxes socials a ofertes per a la seva butxaca, escapades, oci electrònic, salut i sexe... i molts temes més.
Una altra novetat és el nou espai ‘Punt de trobada’ que Lucia Caram, monja dominica que ha posat en marxa diversos projectes solidaris a la comarca del Bages i gurú de la recerca de la felicitat presentarà cada dimarts entre les 22.00h. i les 23.00h. i que es repetirà els diumenges a partir de les 16.00h.
Una ràdio al costat de l'oient
Com cada migdia, de dilluns a divendres (de 12.00h a 13.30h.) continua ‘Entre hores’, un programa de servei públic amb Paola Callieri i Rosa de Diego.
Cada dia amb el punt de vista d’una veu destacada i diferent, com la del doctor en Filosofia i professor Gregorio Luri, l’editora Maria Dolors Sàrries, l’assessor financer especialista en micro-crèdits Marcel Abbad o el vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns, Lluis Rabell.
Una temporada més amb les receptes i els consells culinaris de prestigiosos cuiners com el Jordi Jacas del restaurant ‘El Molí’, l’Adelf Morales del ‘Topik’, el Rachid Zahi del ‘Nass’, la Monte Estruch de ‘El Cingle’ i la pastisseria amb en Christian Escribà.
El programa té seccions que informen sobre com defensar els nostres drets en col.laboració amb institucions com la Sindicatura de Greuges, l’Agència Catalana de Consum, la Síndica de Barcelona o l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
També destaca el seu espai dedicat a la solidaritat amb UNICEF, Metges sense Fronteres, el Fòrum de les Micro-ong’s i Intervida.
Abans d’entrar al magazín ‘Directe 4.0’, l’activitat cultural de tot el país queda recollida diàriament al programa ‘Wonderland’, dirigit i presentat per Rosa Gil.
‘La Tornada’ i Andreu Viñas continuen acompanyant la tornada a casa, de 19.00h. a 21.00h amb informació de serveis i bona música.
A partir de les 22.00h. cada dia proposem un monogràfic diferent:
Els dilluns ‘La Contraportada’, la tertúlia més esbojarrada amb Antoni Campañà i Zoltan Czibor.
Els dimarts, el ‘Punt de Trobada’ amb Lucia Caram.
Els dimecres les propostes sostenibles i ecològiques de ‘Vida verda’ amb Pilar Sampietro.
Els dijous, les entrevistes en profunditat de ‘Confidències’, amb l’Olga Rodríguez.
I els divendres l'històric programa ‘L’altra ràdio’, amb Cinto Niqui.
Els dissabtes, l’actualitat del ‘Món rural’ explicada des dels estudis de Ràdio 4 a Lleida.
Després de ‘El millor de cada casa’, l’original proposta gastronòmica de la mà d’Andreu Viñas i del cuiner Isma Prados a l’Art & Teca’.
Ràdio 4 continua apostant per la música en català i feta al nostre país amb 50 hores d’emissió setmanal. Els dissabtes destaca el programa ‘Catalunya Exprés Magazin’, presentat per Joan Arenyes (de 17.00h. a 20.00h) amb entrevistes i música en viu.
Les músiques tradicionals del país les cuida Jordi Roura amb el seu ‘Tradicionàrius’ i que enguany recupera el ‘Club Trèbol’ que cada diumenge a les 4 ens convida a conèixer els músics més importants del segle XX al nostre país.