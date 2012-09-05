'Hoy empieza todo', abre una línea directa con la música española a través de 'El teléfono del rock'
- Ángel Carmona se conectará cada miércoles con un artista distinto
- Lo hará a través de un teléfono que empezará a viajar por todo el país
- Anni B. Sweet es la primera en tenerlo. ¿Quién será el próximo?
Esta temporada, Hoy empieza todo, edición de 07 a 09 de la mañana, va a tener línea directa con los protagonistas del mundo de la música gracias a "El teléfono del rock". Se trata de un móvil que cada semana irá pasando de la mano de un artista a otro sin que los propios responsables del programa sepan quién lo tiene.
Cada miércoles entre las ocho y las nueve de la mañana, Hoy empieza todo llamará a ese número y realizará una entrevista a ciegas a aquella persona que responda al teléfono. Esa misma persona será la encargada de decidir quién será el siguiente entrevistado. Así, conformaremos un mapa sonoro por la geografía musical española.
Anni, la primera de la lista
La primera en recibir el móvil ha sido Anni B. Sweet, que en estos días sigue promocionando su segundo disco Oh, Monsters!. Después de hacer un juramento de compromiso, será la encargada de entregar el teléfono al siguiente entrevistado. ¿Quién será? Nosotros tampoco lo sabemos. La respuesta, el próximo miércoles entre las ocho y las nueve.