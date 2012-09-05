'Hoy empieza todo', abre una línea directa con la música española a través de 'El teléfono del rock'

Esta temporada, Hoy empieza todo, edición de 07 a 09 de la mañana, va a tener línea directa con los protagonistas del mundo de la música gracias a "El teléfono del rock". Se trata de un móvil que cada semana irá pasando de la mano de un artista a otro sin que los propios responsables del programa sepan quién lo tiene.

Cada miércoles entre las ocho y las nueve de la mañana, Hoy empieza todo llamará a ese número y realizará una entrevista a ciegas a aquella persona que responda al teléfono. Esa misma persona será la encargada de decidir quién será el siguiente entrevistado. Así, conformaremos un mapa sonoro por la geografía musical española.