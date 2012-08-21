Un nuevo capítulo de 'Tiempo de verano' con la joven editora Irina Salabert

Librera, bibliotecaria, editora... Siempre vivió entre libros y supo siempre que entre libros iba a trabajar. Es Irina Salabert, la editora más joven de que tengamos noticia: solo 22 años y el próximo mes cumplirá tres años al frente de Nocturna Ediciones.

Una editorial pequeña y exquisita que publica novelas y relatos, destinados tanto a un público adulto como juvenil, y textos biográficos. Nació Nocturna Ediciones en un momento delicado, 2008, inicio de la crisis y con el libro electrónico en el horizonte. El balance: positivo. Su máxima: la calidad. En todos los aspectos. Ediciones muy cuidadas. “ No son libros de usar y tirar ”.

Libros descatalogados

La noche y la fantasía reunidas en el símbolo editorial: un gato negro. Nocturna recupera clásicos no publicados o imposibles de conseguir en España, como La península de Julien Gracq; libros descatalogados en inglés como Dentro del laberinto de A.C. H. Smith, escrita a partir del guión del clásico del cine de fantasía dirigida en 1986 por Jim Henson; títulos con nuevas traducciones, como el más vendido hasta ahora, La tienda de antigüedades de Charles Dickens, publicado el año pasado -el del bicentenario del autor-: texto íntegro, con las ilustraciones originales; y, ya, por el momento, dos autores españoles: Martin Sotelo, con Bailes de medio siglo -adultos- y Federico Volpini, con La noche de los lobos -jóvenes-.

Hija y nieta de escritores (el líquido amniótico del que se nutrió tuvo que ser una sopa de letras), este martes, 21 de agosto, compartimos con Irina Salabert nuestro Tiempo de verano en Radio 3.