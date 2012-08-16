Nuria Oliver, experta en Inteligencia Artificial, en 'Tiempo de verano'
- Entrevistamos a una experta en circuitos biológicos y chips informáticos
- Escucha programas ya emitidos de Tiempo de verano en RTVE.es A la Carta
En este programa de Tiempo de verano te proponemos un viaje a través de los circuitos biológicos y los chips informáticos. Hoy viajaremos al centro de la Inteligencia Artificial.
A pesar de los logros y los avances tecnológicos, la mayoría de los humanos seguimos asociando la Inteligencia Artificial al cine de ciencia ficción.
Al oír Inteligencia Artificial tenemos en nuestro cerebro humano la imagen de un super ordenador, una computadora, a veces incluso con aspecto humano, que se comportan como lo hace nuestra mente: piensan, sienten y deciden.
Durante una hora viajaremos al futuro, y sabremos si esas películas de ciencia ficción acertaron en sus predicciones, porque en esta hora de verano está con nosotros Nuria Oliver, experta en Inteligencia Artificial, ingeniera de Telecomunicaciones y Directora científica de Multimedia en Telefónica I+D.
Una trayectoria imparable
Nuria Oliver es alicantina, tiene 40 años y ha escrito más de 80 publicaciones y conferencias internacionales. Tiene en su haber una larga lista de premios, como el MIT TR100 Joung Innovator Award, que distingue a los 100 jóvenes más innovadores del mundo.
Su carrera profesional la llevó a los laboratorios de Microsoft Research donde trabajó en los laboratorios de investigación en Inteligencia Artificial hasta su regreso a España en el 2007.
Sus proyectos de investigación son innumerables, por citar algunos: ordenadores para móviles, análisis de datos multimedia, entornos inteligentes, contextos de conciencia, vigilacia sanitaria, o la interacción persona-ordandor. Ha presentado más de 30 solicitudes de patentes y conseguido muchas de ellas.
Nuria Oliver cree en el poder de la tecnología para potenciar y aumentar la calidad de la vida de las personas.