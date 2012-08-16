Nuria Oliver, experta en Inteligencia Artificial, en 'Tiempo de verano'

En este programa de Tiempo de verano te proponemos un viaje a través de los circuitos biológicos y los chips informáticos. Hoy viajaremos al centro de la Inteligencia Artificial.

A pesar de los logros y los avances tecnológicos, la mayoría de los humanos seguimos asociando la Inteligencia Artificial al cine de ciencia ficción.

Al oír Inteligencia Artificial tenemos en nuestro cerebro humano la imagen de un super ordenador, una computadora, a veces incluso con aspecto humano, que se comportan como lo hace nuestra mente: piensan, sienten y deciden.

Durante una hora viajaremos al futuro, y sabremos si esas películas de ciencia ficción acertaron en sus predicciones, porque en esta hora de verano está con nosotros Nuria Oliver, experta en Inteligencia Artificial, ingeniera de Telecomunicaciones y Directora científica de Multimedia en Telefónica I+D.