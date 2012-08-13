Clara Usón, Ana Mladic y la última guerra europea, en 'Tiempo de verano'
- Recibimos a la autora de La hija del Este en nuestro espacio de entrevistas
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Ana Mladic se metió en mi cabeza. Su historia me atrapó. La bala con la que se mató la hija del general serbio Ratko Mladic, conocido como carnicero de Bosnia, uno de los criminales de guerra que está siendo juzgado en el Tribunal de La Haya, traspasó mi curiosidad y me hizo querer saber más: por qué lo hizo, cómo se enteró de que su adorado padre no era el héroe que creía sino un criminal.
Conocí su historia a través de un reportaje escrito por Clara Usón (Mi padre es un tirano), en el que la escritora contaba cómo habían sido las vidas de distintas hijas de tiranos desde Carmen Franco a Svetlana Stalin o Alina Fernández (hija de Fidel Castro). Pero la que más me impactó fue la de Ana Mladic, quizá porque como Clara Usón, sentí simpatía por quien fue capaz de dudar de las certezas de su vida; sentí compasión por quien no pudo soportar la verdad.
La hija del Este
Clara Usón también había conocido la historia de Ana Mladic a través de un recorte de periódico y eso le llevó a pasar tres años de su vida leyendo, viajando a los Balcanes, entrevistándose con supervivientes de la guerra e investigando sobre la muerte de esta joven de 23 años, guapa, primera en su promoción y con un futuro, aparentemente, prometedor.
Aunque realmente las razones precisas que llevaron a Ana Mladic a apretar el gatillo son un misterio (no dejó ninguna nota y se mató con una pistola muy especial para su padre), esta incógnita es la materia de la que nace La hija del Este, la última novela con la que Clara Usón se cuela imperceptiblemente en la intimidad de la familia Mladic, para ir describiendo a Ana y a su padre, para desgranar el viaje que pudo acabar con su inocencia intercalándolo con capítulos de la Guerra de Bosnia Herzegovina (1992-1995), la última y más reciente masacre europea.
Clara Usón recorre Belgrado y Sarajevo y otros escenarios de aquella guerra. Nos presenta a Ana Mladic y a su padre, pero también nos muestra la galería de “héroes” que capitanearon esta masacre en aras del nacionalismo, descritos con la lúcida e ingeniosa voz de Danilo Pappo.
El arte de practicar la guerra
Dice Javier Cercas que esta novela es imprescindible para no olvidar que el deporte europeo por excelencia no ha sido el fútbol sino la guerra. Clara Usón habla de intelectuales que prendieron fuego a la biblioteca de Sarajevo, que azuzaron odios, de medios de comunicación e ideólogos que, como los nazis, hicieron del miedo la excusa para justificar una guerra salvaje.
De lo fácil que es manipularnos y cruzar la línea que separa la inocencia de la barbarie trata la última novela de Clara Usón, una escritora que reconoce escribir “para ver otras vidas, quizá para huir de ella misma” y por eso le interesan autores que ella llama ventrílocuos como Tolstoi, Chéjov y Vargas Llosa.
Y gracias a su válvula de escape nosotros disfrutamos de novelas como La hija del Este, que salta del ensayo a la ficción sin que nos demos cuenta y nos adentra en una tragedia familiar que fue una gota de la última guerra europea.