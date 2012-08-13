Clara Usón, Ana Mladic y la última guerra europea, en 'Tiempo de verano'

Ana Mladic se metió en mi cabeza. Su historia me atrapó. La bala con la que se mató la hija del general serbio Ratko Mladic, conocido como carnicero de Bosnia, uno de los criminales de guerra que está siendo juzgado en el Tribunal de La Haya, traspasó mi curiosidad y me hizo querer saber más: por qué lo hizo, cómo se enteró de que su adorado padre no era el héroe que creía sino un criminal.

Conocí su historia a través de un reportaje escrito por Clara Usón (Mi padre es un tirano), en el que la escritora contaba cómo habían sido las vidas de distintas hijas de tiranos desde Carmen Franco a Svetlana Stalin o Alina Fernández (hija de Fidel Castro). Pero la que más me impactó fue la de Ana Mladic, quizá porque como Clara Usón, sentí simpatía por quien fue capaz de dudar de las certezas de su vida; sentí compasión por quien no pudo soportar la verdad.

La hija del Este Clara Usón también había conocido la historia de Ana Mladic a través de un recorte de periódico y eso le llevó a pasar tres años de su vida leyendo, viajando a los Balcanes, entrevistándose con supervivientes de la guerra e investigando sobre la muerte de esta joven de 23 años, guapa, primera en su promoción y con un futuro, aparentemente, prometedor. Aunque realmente las razones precisas que llevaron a Ana Mladic a apretar el gatillo son un misterio (no dejó ninguna nota y se mató con una pistola muy especial para su padre), esta incógnita es la materia de la que nace La hija del Este, la última novela con la que Clara Usón se cuela imperceptiblemente en la intimidad de la familia Mladic, para ir describiendo a Ana y a su padre, para desgranar el viaje que pudo acabar con su inocencia intercalándolo con capítulos de la Guerra de Bosnia Herzegovina (1992-1995), la última y más reciente masacre europea. Clara Usón recorre Belgrado y Sarajevo y otros escenarios de aquella guerra. Nos presenta a Ana Mladic y a su padre, pero también nos muestra la galería de “héroes” que capitanearon esta masacre en aras del nacionalismo, descritos con la lúcida e ingeniosa voz de Danilo Pappo.