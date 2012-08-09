Bailamos la vida a ritmo de tango con Marcela Ferrari en 'Tiempo de verano'
- Rosa Pérez (Fluido rosa) entrevista a la cantante, compositora y "cancionista"
- Escucha programas de Tiempo de verano ya emitidos en RTVE.es A la Carta
La vida es un tango, y hay que saber bailarlo. Mirar de frente erguidos como bailarines, pero flexibles a los movimientos del camino.
En Tiempo de verano, presentamos a Marcela Ferrari, cantante, compositora, “cancionista” nacida en Buenos Aires y española de adopción que, partiendo de una intuición genética, ha fabricados dos maravillosos discos de Tangos Propios, con los que va más allá de su inevitable etiqueta, haciéndonos degustar la esencia del tango sin olvidar que han sido concebidos en el siglo XXI, con todo lo que ello implica.
Una vida de canciones
Con una adolescencia marcada por las bandas de pop-rock argentinas y la llegada a Madrid en plena movida madrileña, la música ha acompañado una vida llena de canciones que se han materializado en cuatro discos que van del pop-rock, pasando por la música infantil o el tango: Marcela Ferrari (1995), El Niño de los Gatitos (2003), Tangos Propios I (2010) y Tangos Propios II (2012), además de múltiples colaboraciones con artistas como Jorge Drexler, Rosana, Miguel Ríos o Ana Belén.
Nos presentará junto a Osvi Grego las canciones de su último disco y os tenemos preparada una “sorpresa”.