Aziza Brahim da voz al pueblo saharaui a través de su canto en 'Tiempo de verano'

Aziza Brahim canta “La tierra derrama lágrimas”, una de las canciones de su último disco (Mabruk, 2011) a los saharauis que montaron el campamento Ggdeim Izik, una de las primeras acampadas en protesta por los derechos sociales, una protesta que fue desalojada por las fuerzas marroquíes en noviembre de 2010. Todavía hay 23 detenidos que no han sido juzgados.

Con su voz recuerda Aziza que su pueblo lleva casi 37 años en el exilio, que continúa esperando la resolución de un conflicto que comenzó en 1975 y que su destino está anclado entre los papeles de algún despacho de algún diplomático. La lentitud de la burocracia, la frialdad de los cálculos geopolíticos no entiende que la vida humana es finita.

Varias generaciones han nacido y crecen en el exilio. Aziza Brahim fue una de las primeras, nació en 1976, un año después de la Marcha Verde con la que Marruecos ocupó las tierras que habitaban los saharauis. Su voz nació en el éxodo y este hecho ha marcado su vida y su música.

Ljadra Mint Mabruk, poeta del fusil “La tierra derrama lágrimas” habla de la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, es un poema de su abuela, Ljadra Mint Mabruk, a la que Aziza dedica el disco. Ljadra Mint Mabruk nació en la tierra de los poetas, Tiris, y comenzó a componer poesía para alentar al ejército y contar los desastres de la guerra que enfrentó a Marruecos y al Frente Polisario Internacional. La conocen como poeta del fusil aunque solo empuña la palabra. Sin armas lucha el pueblo saharaui desde 1991. Lucha con palabras como Ljadra Mint Mabruk. Lucha con canciones como Aziza Brahim que siendo niña y alentada por su abuela empezó a componer para ella, en la penumbra de una jaima con susurros, palmas y un tabal. Ahora lo hace acompañada de Gulili Mankoo, que según nos cuenta, significa algo así como “expresión unida”, un proyecto formado en sus inicios con distintas nacionalidades para que no se pierdan las voces de los ninguneados (los dueños de nada, los nadies para Eduardo Galeano)