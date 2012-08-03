Radio 3 te invita a acompañar a L.A. al festival internacional de Reading, en Inglaterra

L.A., el nombre artístico del músico mallorquín Lluis Albert Segura, forma parte del cartel de la edición de este año del Festival de Reading, que se celebra entre el 24 y el 26 de agosto en la localidad británica del mismo nombre. Un festival de renombre quer siempre ha contado con la participación de grandes nombres del pop y el rock internacional y que este año incluye en su oferta a bandas como Foo Fighters, The Black Keys, Too Door Cinema Club, Kaiser Chiefs, Justice, The Horrors, The Mark Lanegan Band o Django Django, entre muchas otras.

Participa para viajar al festival Radio 3 invita a un oyente a acompañar a L.A. a Reading, al oeste de Londres, para vivir la experiencia como un miembro más de la banda y disfrutar de los conciertos de los artistas antes mencionados. A cambio, pediremos al ganador una crónica del festival acompañada de algunas fotos y un vídeo que recoja el ambiente del mismo. Para optar al premio solo tienes que hacernos llegar un texto de tres líneas que haga mención a alguna canción de Slnt Fml, el último EP de L.A., en el que debes contar por qué crees que eres la persona indicada para apoyar al artista en Reading. El concurso estará abierto hasta el 16 de agosto. Para participar, deja tu texto en el cajón de comentarios que puedes encontrar más abajo y ¡no olvides comprobar tus datos! El ganador viajará a Reading el 25 de agosto, podrá asistir a toda la jornada del día 26 (el día de las actuaciones de L.A., Foo Fighters, The Black Keys, Too Door Cinema Club y compañía) y regresará a España el 27 de agosto. Incluye el alojamiento de las dos noches en tierras británicas.