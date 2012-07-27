Música, esmorzars, llibres, rutes, concurs!
El millor de l'estiu Matí
- Conduït: Ramon Castelló
- Amb el suport de Rosa De Diego, Paola Callieri i Lluís Vila
- De dilluns a divendres de 8 a 12h.
- Uneix-te al nostre grup al Facebook
- Escolta els àudios A la Carta
EL MILLOR DE l'ESTIU - RTVE.es
Cada dia de 8 a 12h compartim música d’aquella que mai reconeixerem que ens agrada i repassarem les notícies positives de la jornada, per després recordar una efemèride. Bars i restaurants del territori ens preparen suculents esmorzars de forquila i llibrerires de tot Catalunya ens recomanen els millors llibres per llegir a l’ombra.
Tenim tots els professionals que són necessaris a l’estiu: socorristes, monitors d’esplai i animadors d’hotels entre d’altres. També ens visitaran convidats amb ganes d’explicar moltes coses i disposem de col•laboradors entregats. Cada dia farem una ruta i tindrem un concurs!