Cada tarda de 17 a 20 parlem d'actualitat, cultura, propostes lúdiques i molt més
El millor de l'estiu Tarda
- La millor manera de passar l'estiu a la ràdio
- Cada tarda de 17.00 a 20.00 a Ràdio 4
- Uneix-te al nostre grup al Facebook
- Escolta els àudios A la Carta
EL MILLOR DE l'ESTIU - RTVE.es
Cada dia de 17.00h a 20.00h està prohibit deprimir-se i estar en crisi: El millor de l'estiu us ofereix propostes lúdiques i culturals per a totes les edats, música en directe, cinema, teatre, llibres, màgia, plaers i molt més. A més: anirem al zoo, aprendrem de ciència, jugarem, resoldrem enigmes, riurem... També us proposarem viatges i rutes per Catalunya i per tot el món. Descobrirem racons especials i coneixerem entitats i personatges interessants. I comptarem, cada dia, amb un munt de premis i sorpreses pels oients.
Riu, descansa, gaudeix, disfruta.
Viu el típic estiu, a Ràdio 4.