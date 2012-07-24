Radio 3 ofrece lo más destacado de Etnosur 2012
- Escucha el programa de dos horas con entrevistas y conciertos
- Santiago Auserón y Baltasar Garzón, principales protagonistas
Alcalá la Real (Jaén) albergó del 20 al 22 de julio el Festival EtnoSur, que en esta entrega ha decidido conjugar diferentes estilos y no dedicar la edición a una temática concreta. El festival, en colaboración con Santiago Auserón, ha desarrollado el proyecto Juan Perro y la Zarabanda, una síntesis musical y geográfica de lugares como Cuba y Nueva Orleans. El espectáculo es el fruto de una fusión fresca y natural de ritmos afroamericanos, latinos e hispanos. En esta producción Auserón y su banda cuentan con la colaboración del grupo de danza contemporánea jiennense Kata Kanona.
Otro de los grandes atractivos de esta edición del festival es la entrega del Premio Etnosur 2012, que recae en Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional.
Radio 3 ofrece un especial conducido por María Álvarez de Eulate (En la nube) que condensa lo más destacado del festival, incluyendo conciertos, entrevistas y un resumen de los eventos y actividades más significativas de Etnosur 2012.
Músicas del mundo con The Apples o Ara Malikian
En el apartado musical destacan los nombres de bandas españolas como Fuel Fandango, La Banda del Soplo o Taifas, y otras tan singulares como Ethno Trio Troitsa, los israelíes The Apples, o el violinista libanés Ara Malikian.
La actuación de Oreka TX, prevista para el sábado 21, ha sido reemplazada por el concierto de Aziza Brahim & Gulili Mankoo.
Etiopía, protagonista del Etnosur
Este país del cuerno de África será uno de los más representados durante el festival. El grupo cultural de música y danza tradicional Ethiocolor, creado por el bailarín Melaku Belay, desplegará su gran variedad de bailes llenos de alegría, fuerza y sentimiento en el escenario EtnoSur. Además, Munit & Jörg, un dúo formado por la cantante de origen etíope, Munit Mesfin, y Jörg Pfeil, guitarrista alemán, mostrarán una vertiente musical innovadora: el Soul Acústico Etíope.
No será la única representación del país africano: en la programación se incluye un ciclo de cortos etíopes, así como de la proyección de Atletu, una película que narra la historia de Abebe Bikila, primer atleta africano en ganar una medalla en los JJ.OO.
En los espacios dedicados al debate y la reflexión, EtnoSur cuenta con la presencia con Moncho Alpuente y Juan Torres, que reflexionan sobre la crisis actual, o con Pedro Aceituno y Noelia Fernández, que lo harán sobre la fuga de cerebros, temas que están a la orden del día en la actual sociedad.