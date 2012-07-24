Radio 3 ofrece lo más destacado de Etnosur 2012

Alcalá la Real (Jaén) albergó del 20 al 22 de julio el Festival EtnoSur, que en esta entrega ha decidido conjugar diferentes estilos y no dedicar la edición a una temática concreta. El festival, en colaboración con Santiago Auserón, ha desarrollado el proyecto Juan Perro y la Zarabanda, una síntesis musical y geográfica de lugares como Cuba y Nueva Orleans. El espectáculo es el fruto de una fusión fresca y natural de ritmos afroamericanos, latinos e hispanos. En esta producción Auserón y su banda cuentan con la colaboración del grupo de danza contemporánea jiennense Kata Kanona.

Otro de los grandes atractivos de esta edición del festival es la entrega del Premio Etnosur 2012, que recae en Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional.

Radio 3 ofrece un especial conducido por María Álvarez de Eulate (En la nube) que condensa lo más destacado del festival, incluyendo conciertos, entrevistas y un resumen de los eventos y actividades más significativas de Etnosur 2012.

Músicas del mundo con The Apples o Ara Malikian En el apartado musical destacan los nombres de bandas españolas como Fuel Fandango, La Banda del Soplo o Taifas, y otras tan singulares como Ethno Trio Troitsa, los israelíes The Apples, o el violinista libanés Ara Malikian. La actuación de Oreka TX, prevista para el sábado 21, ha sido reemplazada por el concierto de Aziza Brahim & Gulili Mankoo.