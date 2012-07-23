Crema l'Alt Empordà
Continua actiu i sense control l'incendi declarat ahir a La Jonquera i que ha arrasat unes 13 mil hectàrees a l'Alt Empordà. Els bombers hi han treballat tota la nit i aquest matí s'incorporen els mitjans aeris. Quatre persones hi han perdut la vida: un home a Llers, víctima d'una aturada cardíaca, i un home i la seva filla a Portbou, ofegats, en llençar-se al mar des d'uns penya-segats. Aquest matí s'ha confirmat la mort d'una quarta persona, un home que havia estat trobat ahir a la carretra d'Agullana i que patia cremades al 80% del cos. Tots quatre eren francesos. Hi ha tres ferits greus i una vintena de diversa consideració. 1.300 persones han passat la nit als centres habilitats a tal efecte.
Protecció Civil ha aixecat aquest matí la instrucció de confinar tota la comarca que havia des d'ahir, encara es manté la prohibició de sortir de casa a 2 poblacions Darnius i Terrades. 15 municipis continuen sense llum i també hi ha problemes de telefonia mòbil. Pel que fa a les carreteres, s'ha reobert l'AP7 i la N-II i també s'ha restablert la circulació de trens entre aquestes dues ciutats, però només a la via convencional.