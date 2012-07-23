La escritora Elvira Lindo le pone música a su vida en 'Hoy Programa'

En su más reciente obra, Lugares que no quiero compartir (Seix Barral), Elvira Lindo se debate entre la exhibición de sus gustos personales, tan habitual en los artistas de éxito, y la necesidad de proteger su cotidianidad: "Lo esencial, en Nueva York, está a la vista de todo el mundo. Esta es la historia de mi recorrido personal, de mi paseo diario, de mi nueva vida a partir de los cuarenta. Este libro es una trampa a mí misma: hablo de lugares que no me gustaría compartir con nadie, porque forman parte de mi vida cotidiana, no de una guía turística, pero ya se sabe, igual que el chismoso no puede evitar contar un secreto, el narrador cae siempre en el vicio de escribir lo que vive”.

El lunes 23 -a las 20:00 horas- en Radio 3, Elvira Lindo realiza un ejercicio similar, pero con la música como protagonista. La escritora radicada en Nueva York, selecciona en Hoy Programa las canciones que conforman la banda sonora de su vida.

Manolito Gafotas, el personaje de su vida Elvira Lindo Garrido nació en Cádiz en 1962, aunque se trasladó a Madrid a los doce años de edad. Tras estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en RNE como guionista, experiencia que le valdría más adelante en su faceta de guionista para la televisión, en la que durante varios años preparó los guiones de diversos programas de humor. Dio el salto al teatro con la celebrada comedia La ley de la selva, que tuvo gran éxito en su estreno en Madrid (1995) y fue posteriormente representada en numerosos escenarios de España e Hispanoamérica. El personaje de Manolito Gafotas tuvo su origen en sus guiones radiofónicos. Tras adquirir gran popularidad en ese medio, Manolito Gafotas se convirtió en protagonista de una saga de novelas destinadas al público infantil y juvenil. La primera fue Manolito Gafotas (1994); le siguieron títulos como Pobre Manolito, ¡Cómo molo!, Los trapos sucios, Manolito on the road, Yo y el imbécil y Manolito tiene un secreto. La desternillante vida cotidiana del personaje y su familia transcurre en Carabanchel Alto, un barrio madrileño de clase trabajadora.

Faceta cinematográfica En 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil por la cuarta entrega de Manolita Gafotas, Los trapos sucios, y las aventuras del personaje fueron llevadas a la televisión y a la gran pantalla. Para el cine escribió el guión de La primera noche de mi vida (1998), dirigida por Miguel Albaladejo. Con este mismo director colaboró posteriormente en diversos proyectos cinematográficos, entre ellos la adaptación al cine de Manolito Gafotas (1999) y la película Ataque verbal (1999), que se estrenó además en 2002 como obra de teatro. Fue en cambio Juan Potau el director de la segunda película sobre Manolito, titulada Manolito Gafotas ¡Mola ser jefe! (2001).