Billy Idol, el indomable cyberpunk, muestra su rebeldía y sus pasiones en 'Carne cruda'

Billy Idol sigue bailando consigo mismo como lo hiciese en la década de los 80 cuando asaltaba las listas de superventas norteamericanas coronándolas con varios de sus discos y temas tan reconocidos como "Dancing with myself".

Esta semana, en plena gira por Europa, visita nuestro país con 2 únicas citas y con parada única en Carne cruda de Radio 3. Recordamos sus inicios: sus melodías incontestables tuvieron su éxito en el lustro que duró Generation X, banda que nació al calor de la ola punk británica y de otras formaciones como Sex Pistols y también sus exitazos superventas en su etapa nortemaericana en la que no dejaba de coronar las listas de éxitos con varios de sus "hits".

Las otras pasiones de Billy Idol Su paso por el cine, su pasión por las motos o su peculiaridad estética son temas de la entrevista con el "rubio replicante". A sus 56 años está en plena forma, quizás en lo más profundo de su ser sí que tenga algo de "cyborg" que le permita reinventarse y mantenerse así. Un precursor del pelo oxigenado y puntiagudo que cantó a la nocturnidad en no pocas ocasiones. Siempre rebelde, con un “no” a la autoridad siempre dispuesto, en la punta de la lengua. Mantiene actitud punk, pero fueron sus célebres vídeos en la MTV en EE.UU los que definitivamente le catapultaron al éxito con una imagen precursora que fue referente para muchos, también en la gran pantalla.