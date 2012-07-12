Bob Dylan, el rey del folk rock, deslumbra en su regreso a Bilbao

Bob Dylan ha regresado esta noche a la capital vizcaína tras 17 años y no ha dejado indiferente a nadie. Más de 7.000 personas han disfrutado, en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao, de una de las leyendas vivas de la música contemporánea en un concierto único y, cuanto menos, cautivador para todos los presentes.

La actuación que ha tenido lugar en la jornada previa al inicio de la séptima edición del festival BBK Live ha dado el pistoletazo de salida a la "semana rock de Bilbao". Ésta ha sido, además, la primera cita de la gira de Dylan por España, tras la que visitará el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Cap Roig Festival.

Pocos minutos después de las nueve, el público ya estaba impaciente por ver al icono del folk rock. Entre miradas al cielo y caras de preocupación por la posibilidad de que la lluvia aguara la velada, Bob Dylan y su banda han salido a escena.

El cantautor de Minnesota, ataviado con su tan característico sombrero de ala corta y una chaqueta blanca con pantalón negro, se ha colocado directamente en el teclado, haciendo suya la noche desde el mismo instante en que han sonado los primeros acordes de "Leopard Skin Pill Box Hat", tema de su séptimo álbum Blonde on Blonde, del 66.

Se nota que al poeta del rock n'roll también le pesan los años y como él mismo dice "los tiempos están cambiando". Aunque su actitud crítica y sus canciones protesta perduren, su voz ya no es la que era. Una voz cascada, más áspera y quizás demasiado rota para algunos, pero que encaja a la perfección con el sonido de su banda, compuesta por cinco músicos con los que parece existir una conexión mágica.

Temas como "Things have changed", "Tangled up in blue" o "Rollin' and Tumblin'" han hecho alarde de esta precisión y compenetración entre los artistas, pues tanto mérito tiene la propia adaptación de Bod Dylan como el trabajo tan soberbio de su banda.