Chavela Vargas presenta en Radio 3 su nuevo disco y sus memorias
- No te pierdas la entrevista con la cantante en Carne cruda
A sus 93 años una juvenil Chavela Vargas viene a España a contarnos -y a cantarnos- su romance con el poeta de los gitanos, Federico García Lorca. Al lado de sus músicos, dará un concierto con la participación de Miguel Poveda y Martirio, el próximo martes día 10 de julio a las 22.30 horas en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
En este homenaje ya transmutado en disco, La luna grande, Chavela recita sus versos preferidos de Lorca con voz grave de pedernal luminoso, mientras que, por debajo, las guitarras recrean canciones que se van enredando a las palabras y trenzan un profuso y colorido tapiz sonoro.
Un nuevo libro con sus memorias
Vargas además presenta en Madrid su último libro Dos vidas necesito, las verdades de Chavela (Editorial Montesinos), resultado de una extensa y penetrante conversación con su amiga, la periodista y escritora mexicana María Cortina. En el libro la cantante cuenta sus verdades con su proverbial franqueza y contundencia -aunque suavizadas por dosis de ironía y sentido del humor-.
Es así como el lector se encontrará con las vivencias y pasiones que han acompañado su vida como mujer y cantante, con sus dioses y sus demonios, más derrotas que victorias, y casi un siglo de testimonios que arrancan en su infancia en Costa Rica y llegan hasta el momento presente, en su casa de la magnética Tepoztlán (Morelos) y que muestran, en deslumbrante technicolor, toda una época de la historia de México ya desvanecida y que empieza a reinventarse como mito.
Este lunes, Chavela Vargas en Carne cruda
De todo ello y de todo lo contrario nos hablará la imprevisible Chavela Vargas, en Carne cruda de Radio 3, este lunes 9 de julio desde las 14 horas. La carnicería de Javier Gallego se convertirá por un día en cantina mexicana por la que correrá el tequila y el mezcal acompañando los imprescindibles tacos de carnitas, chicharrones, chile verde y demás delicias de la carne y el espíritu.