Chavela Vargas presenta en Radio 3 su nuevo disco y sus memorias

A sus 93 años una juvenil Chavela Vargas viene a España a contarnos -y a cantarnos- su romance con el poeta de los gitanos, Federico García Lorca. Al lado de sus músicos, dará un concierto con la participación de Miguel Poveda y Martirio, el próximo martes día 10 de julio a las 22.30 horas en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

En este homenaje ya transmutado en disco, La luna grande, Chavela recita sus versos preferidos de Lorca con voz grave de pedernal luminoso, mientras que, por debajo, las guitarras recrean canciones que se van enredando a las palabras y trenzan un profuso y colorido tapiz sonoro.

Un nuevo libro con sus memorias Vargas además presenta en Madrid su último libro Dos vidas necesito, las verdades de Chavela (Editorial Montesinos), resultado de una extensa y penetrante conversación con su amiga, la periodista y escritora mexicana María Cortina. En el libro la cantante cuenta sus verdades con su proverbial franqueza y contundencia -aunque suavizadas por dosis de ironía y sentido del humor-. Es así como el lector se encontrará con las vivencias y pasiones que han acompañado su vida como mujer y cantante, con sus dioses y sus demonios, más derrotas que victorias, y casi un siglo de testimonios que arrancan en su infancia en Costa Rica y llegan hasta el momento presente, en su casa de la magnética Tepoztlán (Morelos) y que muestran, en deslumbrante technicolor, toda una época de la historia de México ya desvanecida y que empieza a reinventarse como mito.