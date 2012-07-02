La imaginación de Agustín Fernández Mallo también brilla en la radio

Estos días podemos toparnos en la sección de novedades de las librerías con un título desconcertante pero, desde luego, llamativo: Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus. No se trata de un ensayo erótico sobre la obra de Wittgenstein, sino de algo incluso mejor: Es una obra en la que el escritor gallego Agustín Fernández Mallo deconstruye, a través de su inconfundible prosa poética, la ruptura de una pareja, arrojando puñados de polaroids verbales ante el lector. Una reflexión (físico)metalingüística sobre lo paradójico de la existencia.

El autor de Nocilla Dream, Nocilla Experience y el polémico remake de El hacedor (de Borges), entre otros títulos, adapta esa prosa poética al lenguaje radiofónico por un día. Concretamente frente al micrófono de Radio 3 y en su faceta de locutor y pinchadiscos de Hoy programa.

Poeta pospoético Agustín Fernández Mallo nació en La Coruña en 1967 aunque está radicado en Palma de Mallorca. Es licenciado en Ciencias Físicas. En el año 2000 acuña el término Poesía Pospoética —conexiones entre la literatura y las ciencias—, lo que ha quedado reflejado en los poemarios, Creta lateral travelling (2004, premio Café Món), Joan Fontaine odisea (2005) y Carne de píxel (2008, premio Ciudad de Burgos de Poesía). Su libro, Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, ha sido finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. En el 2006 pone en marcha el Proyecto Nocilla, y publica su primera novela, Nocilla Dream, que fue seleccionada por la revista Quimera como la mejor novela del año, por El Cultural de El Mundo como una de las diez mejores, y en 2009 fue elegida por la crítica de Quimera como la cuarta novela, en español, más importante de la década.

La importancia de Nocilla Dream La publicación de Nocilla Dream, de rápido éxito de público –Fernández Mallo es el autor más reseñado de los últimos diez años en el ámbito español-, fue calificada por la crítica especializada como una regeneración de la narrativa en castellano, y la prensa cultural empezó a difundir el término "Generación Nocilla" para etiquetar su obra junto a la de todo un grupo de autores como Jorge Carrión, Eloy Fernández Porta, Vicente Luis Mora o Juan Francisco Ferré. A partir de la publicación de la antología Mutantes empezó a usarse también el término "Generación Mutante", aunque básicamente hace referencia a los mismos nombres.

Remakes de Nocilla y Borges Tras el éxito de Nocilla Dream llegarían Nocilla Experience (2008, elegida mejor libro del año por Miradas 2, TVE, y Premio Pop-Eye 2009 a la mejor novela del año, incluido en los Premios de La Música y La Creación Independiente) y Nocilla Lab (2009), elegida por la crítica del suplemento cultural Babelia como la tercera mejor novela en español de 2009. En 2011 publica El hacedor (de Borges), Remake. Una obra que ha estado rodeada de polémica desde que en septiembre de 2011, la editorial Alfaguara, a petición de los abogados de María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, retira de las librerías los ejemplares no vendidos del libro, que había sido publicado en febrero. Según el autor gallego, lo que se pone en cuestión es "una técnica literaria" que consiste en "recoger un legado y transformarlo" y añade que la "gran paradoja" es que fue precisamente Borges "uno de sus mejores exponentes".