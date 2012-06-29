Lucia di Lammermoor, desde Viena
- Brenda Rae y Piotr Beczala encabezan el elenco
- Guillermo García Calvo dirige a la Filarmónica de Viena y al Coro de la Staatsoper
Radio Clásica alza su telón operístico este sábado a partir de las 19.00 horas para transmitir la representación de Lucia Di Lammermoor, de Donizetti, desde la Staatsoper de Viena.
Brenda Rae como Lucia, encabeza un reparto junto al tenor Piotr Beczala, arropado por la Orquesta Filarmónica de Viena y el Coro de la Staatsoper, todos ellos bajo la dirección de Guillermo García Calvo.
Piotr Beczala
El tenor lírico polaco Piotr Beczala debutó en 2004 en el Covent Garden de Londres con El Caballero de La Rosa, de Strauss. Ese mismo año cosechó importantes éxitos con Eugene Onegin, en San Francisco y con Rigoletto, en el Metropolitan de Nueva York. En 2009 reemplazó a Rolando Villazón en Lucia di Lammermoor, precisamente. Su repertorio abarca los principales héroes de Verdi, el Rodolfo de Puccini o el Tamino de Mozart.