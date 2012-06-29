Lucia di Lammermoor, desde Viena

Radio Clásica alza su telón operístico este sábado a partir de las 19.00 horas para transmitir la representación de Lucia Di Lammermoor, de Donizetti, desde la Staatsoper de Viena.

Brenda Rae como Lucia, encabeza un reparto junto al tenor Piotr Beczala, arropado por la Orquesta Filarmónica de Viena y el Coro de la Staatsoper, todos ellos bajo la dirección de Guillermo García Calvo.