El Cuarteto Borodin desde el Musikverein de Viena
- Interpreta obras de Tchaikovsky y Brahms
- Se trata de uno de los cuartetos de cuerda más prestigiosos del siglo XX
Este domingo a las 20.00 horas Radio Clásica emitirá el concierto celebrado el pasado 19 de junio en el Musikverein de Viena.
El Cuarteto Borodin interpreta: el Movimiento para cuarteto de cuerda en Si Bemol Mayor, y el Cuarteto de Cuerda en Re Mayor, ambos de Tchaikovsky; junto con el Cuarteto de cuerda en do menor, de Brahms.
Cuarteto Borodin
El Cuarteto Borodin es uno de los grandes conjuntos musicales del siglo XX. Fundado en 1945, es el cuarteto de cuerda más antiguo del mundo, que aún sigue en activo. Han interpretado un extenso repertorio de Cuarteto para cuerdas que incluyen los ciclos completos de Shostakovich y Beethoven. De este último, ha grabado todos sus cuartetos para el sello discográfico Chandos. En 2005 cumplieron su 60 aniversario con una gira de conciertos por Europa, Japón y EEUU.