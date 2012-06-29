Concierto del Huelgas Ensemble en directo, desde el Festival de Granada

Radio Clásica continúa en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que cumple ya su edición 61º.

Este sábado a las 12.00 horas, Radio Clásica conecta en directo con el Monasterio de San Jerónimo de Granada para transmitir un concierto a cargo del prestigioso Huelgas Ensemble a las órdenes de Paul van Nevel.

En programa un monográfico dedicado a obras españolas y franco-flamencas del siglo XVI con autores como François Gallet, Baldouin Hoyoul, Diego de Pontac, Jacob Clemens non Papa, Andrés Barea, Giaches De Wert, Vicente Lusitano y Orlando Di Lasso.