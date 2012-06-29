Concierto del Huelgas Ensemble en directo, desde el Festival de Granada
- Paul van Nevel dirige al prestigioso Huelgas Ensemble
- Obras españolas y franco-flamencas del siglo XVI
- Festival Internacional de Música y Danza de Granada
- Radio Clásica conecta en directo con el Monasterio de San Jerónimo
Radio Clásica continúa en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que cumple ya su edición 61º.
Este sábado a las 12.00 horas, Radio Clásica conecta en directo con el Monasterio de San Jerónimo de Granada para transmitir un concierto a cargo del prestigioso Huelgas Ensemble a las órdenes de Paul van Nevel.
En programa un monográfico dedicado a obras españolas y franco-flamencas del siglo XVI con autores como François Gallet, Baldouin Hoyoul, Diego de Pontac, Jacob Clemens non Papa, Andrés Barea, Giaches De Wert, Vicente Lusitano y Orlando Di Lasso.
Paul van Nevel
Paul van Nevel es ya un veterano del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, donde debutó hace más de una década. Este año regresa con su prestigioso conjunto vocal, uno de los más reconocidos en el ámbito de la polifonía renacentista.
Tras su actividad en la Schola Cantorum Basiliensis, Paul van Nevel fundó el Huelgas Ensemble en 1971, tomando su nombre del histórico Codex Las Huelgas, una de las fuentes musicales más importantes del siglo XIII. En sus cuatro décadas de trayectoria este grupo vocal e instrumental belga, el Huelgas Ensemble, se ha convertido en un auténtico referente en la interpretación de la música medieval, renacentista y del primer barroco, especialmente en el repertorio de la polifonía franco-flamenca.