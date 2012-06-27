Steve Van Zandt, la mano derecha del Boss

Los dos jefes de Nueva Jersey, el Boss Bruce Springsteen y el padrino de la mafia, Tony Soprano, comparten al mismo hombre de confianza: Steve Van Zandt, el hombre del pañuelo en la E Street Band y el tipo del tupé en la banda de mafiosos de Los Soprano.

Es la mano derecha de Springsteen, la mano prodigiosa que ejecuta los acordes del Boss y el culpable de frases tan míticas como la del Born to Run. Springsteen le reclutó para la banda de la calle E de Nueva Jersey, la E Street Band, en la grabación de este disco. Tanto sabía el pequeño Steve de grabaciones que compartió con el Boss la producción de dos de sus discos más importantes: Darkness on the edge of town y Born in the USA.

Van Zandt nació para correr y decidió hacerlo solo y formar su propia banda de gángsters musicales: los Discípulos del Soul, con los que disparó 5 balazos al corazón del sistema, cinco discos contra el poder estadounidense y sus abusos mafiosos en toda América y a favor de los derechos civiles. La lucha no terminó ahí. Reunió a toda la familia del rock para hacer un disco contra el apartheid que puso en jaque al gobierno racista sudafricano.

Y cuando había disparado contra todas las mafias, fue reclutado por una de ellas. David Chase, el creador de Los Soprano, le convirtió en Silvio Dante, el consejero de Tony y uno de los mafiosos más memorables que hemos visto en la pantalla.

Ahora milita en las dos familias: sigue haciendo series de mafiosos en la tele y sigue girando con la familia de la E Street Band. Hace una semana, llegó con ella a España y dieron el concierto más largo de la carrera de Springsteen y uno de los más intensos y emocionantes. Nos pusimos en busca y captura para acribillarle a preguntas sobre su música, sus bolos, sus balas y sus personajes. Y como un buen padrino, nos recibió con los brazos abiertos… Hoy os ofrecemos ese documento radiofónico exclusivo y convenientemente traducido: nuestro encuentro con Steve Van Zandt, también llamado Little Steven o Miami Steve, la mano derecha del jefe.