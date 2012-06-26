Canciones de junio en 'Como lo oyes' para dar la bienvenida al verano

Junio, brazada de solespor el campo florecido, ¿qué le dirás a mi almaque quiera prestarte oído?¿Qué le dirás a mi alma, Junio, de verde vestido? (...)

(Concha Urquiza, "La canción de junio")

Mariposas e invasión de un millón de hormigas. “At the End of a Long Spring/With a Song in My Heart”, dice un éxito del japonés Ishida Masaya... basándose en la película Dime que sí de Alexandre Arcady. June Bride significa en Europa que toda mujer que se case en junio será feliz y dichosa y su boda será magnífica.

En Japón es September Bride. En Japón como en China no hablan en verbo futuro. China Crisis. Vivir bajo el influjo del sol de junio o la última lluvia más allá del cuarenta de mayo.

Jann Arden. Ella es tan preciosa que me encantaría robar una estrella cualquiera de estas noches. Limousine. O esta noche misma que ladra un perro y Antonio Vega canta “San Antonio”.

Havalina o Vetusta Morla... Junio insuficiente: no basta con mirar, no basta con tocar. Toquemos un poco el sol y arrojemos amores y enseres inútiles, mochilas y pesares a la hoguera. Caradefuego. Que arda la primavera. Ella se llama Junio... O June.

Podías haberte quedado hasta junio. Pete Yorn. Gracias por existir, de todos modos. Summertime. George Gershwin. El verano ya está aquí, querido JT, y no espera un verano marciano.