El Ensemble Plus Ultra en Matiné

Dentro de la Matiné de este martes a las 12.00 horas podremos escuchar el concierto celebrado en la Fundación Botín de Santander el 28 de noviembre de 2011.

Michael Noone dirige a los miembros del Ensemble Plus Ultra en un programa dedicado a Tomás Luis de Victoria y a Palestrina, bajo el título de El Cantar de los cantares.