El Ensemble Plus Ultra en Matiné
- Michael Noone dirige este concierto
- Un monográfico dedicado a Victoria y Palestrina
RADIO CLASICA
Dentro de la Matiné de este martes a las 12.00 horas podremos escuchar el concierto celebrado en la Fundación Botín de Santander el 28 de noviembre de 2011.
Michael Noone dirige a los miembros del Ensemble Plus Ultra en un programa dedicado a Tomás Luis de Victoria y a Palestrina, bajo el título de El Cantar de los cantares.
Ensemble Plus Ultra
Michael Noone fundó el Ensemble Plus Ultra en 2001 con el objetivo de realizar actuaciones centradas en la música litúrgica del Renacimiento español respetando su contexto histórico y con especial énfasis en las obras recientemente descubiertas. El grupo tiene su residencia en Londres y junto a él, han actuado conjuntos de la talla de Los Gabrieli Consort, The Tallis Scholards o The Sixteen.