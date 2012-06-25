El Cuarteto Hagen en Gran auditorio
- Interpreta obras de Bach, Kurtag y Beethoven
- Un concierto celebrado en Schwetzingen, en Alemania
El espacio de Radio Clásica Gran auditorio emitirá este lunes a las 17.00 horas, el concierto celebrado el pasado 20 de mayo de 2011 en la Sala Mozart de Schwetzingen, en Alemania.
El Cuarteto Hagen interpreta sendas páginas alumbradas por Bach, Kurtag y Beethoven.
Cuarteto Hagen
El Cuarteto Hagen se fundó en el año 1981. A través de su compromiso con el repertorio para cuarteto, los hermanos Hagen han construido y adquirido un carácter único y diferenciado, marcado por su colaboración con músicos de la talla de Nikolaus Harnoncourt, György Kurtág, Maurizio Pollini o Mitsuko Uchida, Tanto en concierto como en sus discos, más de 40 producciones, el Cuarteto Hagen, presenta programaciones que abarcan la historia del cuarteto de cuerdas desde Haydn a Kurtág incluyendo muchos estrenos absolutos. Sus miembros han adquirido también una reputación internacional como profesores y mentores de las nuevas generaciones de cuartetos a través de su trabajo docente en el Mozarteum de Salzburgo.