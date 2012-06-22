Najwa ruge en su estreno como locutora de radio

"Donde Rugen los Volcanes surge después de una charla en la que un amigo le hace llegar la idea de que los volcanes son las puertas estelares que conectan la Tierra con el Sol. Es así como Najwa descubre que la solución está dentro (de mí, de ti, de nosotros, de ellos) mientras todo lo de fuera sigue quedando cerca. Pero no dentro”, relata la nota promocional que presenta el último ejercicio de estilo de Najwa Nimri.

Una artista, que tras imponerse sobre prejuicios de toda clase, se ha consolidado como uno de los valores seguros de la electrónicaespañola. Con un estilo propio y reconocible, sus canciones “frías y distantes, pero con alma”, como ella misma las define, van más allá de la etiqueta de tecno de corte minimal que le han colgado. Tienen una enjundia y un acabado que no tienen nada que envidiar a los trabajos de los grandes popes internacionales de la electrónica horizontal.

Acompañada por Raúl Santos, arquitecto de su sonido y pieza clave de su proyecto musical, Najwa desentraña los secretos de su disco el lunes 25 a las 20:00 horas en Hoy Programa. Lo hace seleccionando y pinchando los discos de los artistas que más han influido en su trayectoria artística.

Acriz de éxito Najwa Nimri Urruticoechea nació en Pamplona el día de San Valentín de 1972. De padre jordano y madre vasca, Najwa se forma en el laboratorio de teatro de William Layton y en la academia de baile de John Beitia. Su debut cinematográfico llega en 1996 cuando protagoniza junto al director Daniel Calparsoro la película Salto al vacío. Se sitúa inmediatamnete como uno de los rostros más populares y atractivos del nuevo cine español. En los últimos quince años ha intervenido en películas tan notables como Abre los ojos, de Alejandro Aménabar, Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo de Julio Medem, Piedras de Ramón Salazar o Mataharis de Icíar Bollaín.

Najwajean Tras ejercer como vocalista en los grupos Respect (de recreación Soul) y Clan Club (jazz), su carrera musical arranca realmente asociada a la electrónica y los sonidos de vanguardia, al crear el proyecto Najwajean junto al productor Carlos Jean. Considerados en su momento los adalides del trip-hop español, discos como No Blood (1998) gozaron de un amplio repaldo crítico y comercial. Su cénit llegaría en 1999, con el éxito de "I'm gonna be (500 miles)" -versión actualizada del popular tema de The Proclaimers- y "Garota de Ipanema", su versión del clásico de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Ambas se hicieron muy populares al servir de sintonía de dos campañas publicitarias. Además, su canción Dead for you se convirtió en la sintonía de Versión española, el programa de cine de La 2 de TVE.