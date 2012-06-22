Geoff Barrow de Portishead habla para Siglo 21

El líder y fundador de Portishead, el carismático Geoff Barrow ha concedido a Siglo 21 una entrevista exclusiva en la que repasa su obra al frente del influyente grupo de Bristol. Y habla también de sus proyectos paralelos como Beak o Drokk.

Geoff Barrow impulso con su creatividad un estilo musical, el trip-hop, que irrumpió con fuerza en el paisaje músical de los noventa. Canciones emocionantes en las que se mezcla el soul con la electrónica. En las que los pequeños detalles se convierten en verdaderos protagonistas.

Arreglos barrocos para un sonido propio, especialmente melodramático. Un proyecto muy especial creado junto a Bett Gibbons y Adrian Utley que han publicado discos imprescidindibles en la reciente historia de la música popular más innovadora.

“Soy obsesivo cuando estoy creando música” declara Barrow a Siglo 21 en esta entrevista. “Estoy interesado solo en buenas canciones” añade.