Festival de Música de Cámara Joaquín Turina
- En programa, páginas de Mozart, Schumann, Strauss y el propio Turina
- Intervienen solistas como José Luis Estellés, clarinete, los pianistas Daniel del Pino y Benedicte Palko o el violista James Dunham
Este domingo a las 20.00 horas, Radio Clásica emitirá el concierto celebrado en la Casa de Salinas de Sevilla el 8 de septiembre de 2011.
Los solistas José Luis Estellés, clarinete, los pianistas Daniel del Pino y Benedicte Palko o el violista James Dunham, entre otros, interpretan una selección de páginas de Mozart, Strauss, Turina y Schumann, con motivo del Concierto Inaugural del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina 2011.
José Luis Estellés
Clarinetista, director y pedagogo, José Luis Estellés es director artístico de Musikene. Actúa regularmente con los principales instrumentistas y cantantes de nuestros días en distintas salas y festivales de Europa, Estados Unidos y Japón.
Daniel del Pino
En los últimos años, Daniel del Pino se ha establecido como uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional. Ha actuado en las salas más prestigiosas de Europa, colaborando con orquestas como la Sinfónica de Sevilla, Castilla y León, Málaga o I Solisti di Praga. Jesús Amigo, Alejandro Posada, Enrique García Asensio o Bernard Le Monnier son algunos de los directores con los que también ha trabajado.