Festival de Música de Cámara Joaquín Turina

Este domingo a las 20.00 horas, Radio Clásica emitirá el concierto celebrado en la Casa de Salinas de Sevilla el 8 de septiembre de 2011.

Los solistas José Luis Estellés, clarinete, los pianistas Daniel del Pino y Benedicte Palko o el violista James Dunham, entre otros, interpretan una selección de páginas de Mozart, Strauss, Turina y Schumann, con motivo del Concierto Inaugural del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina 2011.

José Luis Estellés Clarinetista, director y pedagogo, José Luis Estellés es director artístico de Musikene. Actúa regularmente con los principales instrumentistas y cantantes de nuestros días en distintas salas y festivales de Europa, Estados Unidos y Japón.