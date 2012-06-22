Los grandes guitarristas se caracterizan no sólo por el virtuosismo que despliegan ante el instrumento, que provoca la admiración en el público que asiste a sus conciertos o compra sus discos; en muchas ocasiones, animan a los compositores a ampliar el repertorio guitarrístico.

Éste es el caso de la guitarrista griega Elena Papandreou, que ha sido la dedicataria de numerosas obras de estimable categoría. En el programa del domingo 24 de junio, tendremos ocasión de disfrutar de algunas de ellas, escritas por autores como Nikita Koshkin y Roland Dyens.

Les invitamos a disfrutar del arte de Elena Papandreou en La guitarra.