61ª Edición del Festival de Música y Danza de Granada

La Orquesta y Coro Nacionales de España, con Josep Pons al frente, inaugura el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que ya cumple su 61º Edición.

Dos citas de máxima expectación nos aguardan en Radio Clásica este fin de semana, viernes y domingo a las 22:30 horas de la noche, en directo desde el Palacio de Carlos V de Granada.

Iberia y La vida breve Un evento que contará con la asistencia de Su Majestad, la Reina y que comienza con Iberia, de Claude Debussy, el músico francés a quien está dedicado este año el festival granadino, y La vida breve, la ópera de Manuel de Falla inspirada en Granada. Radio Clásica conectará en directo con el Palacio de Carlos V de Granada para transmitir el concierto inaugural, esta noche a partir de las 22:30 horas. Sobre el atril, Iberia, una página donde Debussy muestra una imagen idealizada de España a través de una serie de evocaciones impresionistas. Esta imagen sonora sirve de preludio a La vida breve, la ópera inspirada en Granada que Falla compuso incluso antes de haber visitado la hermosa ciudad andaluza. La vida breve fue creada por Falla en Madrid, en 1904, pero no llegaría a ser estrenada hasta 1913, en Niza. En la noche inaugural del Festival Internacional de Música y Danza de Granada se recibe a la soprano Mariola Cantarero encarnando a Salud, y en la parte de estilo flamenco, la cantaora Estrella Morente interpretará una soleá. Completan el elenco de La vida breve Leticia Rodríguez como soprano; Marina Pardo (mezzosoprano); los barítonos Ángel Ódena y José Antonio López; los tenores José Ferrero y Gustavo Peña, y José Carbonell "Montoyita" y Juan Manuel Cañizares a la guitarra.