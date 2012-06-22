61ª Edición del Festival de Música y Danza de Granada
- La Orquesta Nacional de España inaugura la presente edición con dos programas
- Radio Clásica transmite los principales conciertos desde diferentes enclaves granadinos
La Orquesta y Coro Nacionales de España, con Josep Pons al frente, inaugura el Festival Internacional de Música y Danza de Granada que ya cumple su 61º Edición.
Dos citas de máxima expectación nos aguardan en Radio Clásica este fin de semana, viernes y domingo a las 22:30 horas de la noche, en directo desde el Palacio de Carlos V de Granada.
Iberia y La vida breve
Un evento que contará con la asistencia de Su Majestad, la Reina y que comienza con Iberia, de Claude Debussy, el músico francés a quien está dedicado este año el festival granadino, y La vida breve, la ópera de Manuel de Falla inspirada en Granada.
Radio Clásica conectará en directo con el Palacio de Carlos V de Granada para transmitir el concierto inaugural, esta noche a partir de las 22:30 horas. Sobre el atril, Iberia, una página donde Debussy muestra una imagen idealizada de España a través de una serie de evocaciones impresionistas. Esta imagen sonora sirve de preludio a La vida breve, la ópera inspirada en Granada que Falla compuso incluso antes de haber visitado la hermosa ciudad andaluza.
La vida breve fue creada por Falla en Madrid, en 1904, pero no llegaría a ser estrenada hasta 1913, en Niza. En la noche inaugural del Festival Internacional de Música y Danza de Granada se recibe a la soprano Mariola Cantarero encarnando a Salud, y en la parte de estilo flamenco, la cantaora Estrella Morente interpretará una soleá.
Completan el elenco de La vida breve Leticia Rodríguez como soprano; Marina Pardo (mezzosoprano); los barítonos Ángel Ódena y José Antonio López; los tenores José Ferrero y Gustavo Peña, y José Carbonell "Montoyita" y Juan Manuel Cañizares a la guitarra.
La Novena de Beethoven y el Requiem de Ligeti
Radio Clásica estará presente a lo largo de la 61º Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, transmitiendo en directo el segundo de los conciertos previstos por la Orquesta y Coro Nacionales de España a las órdenes de Josep Pons.
Este domingo a partir de las 22:30 horas, conectaremos de nuevo en directo con el Palacio de Carlos V para transmitir un monumental programa que comienza con el Requiem de György Ligeti y culmina con la Sinfonía, núm. 9, en Re Menor, de Beethoven. Como solistas, intervienen, la soprano Caroline Stein, la mezzosoprano Charlotte Hellekant, el tenor José Ferrero y el barítono José Antonio López.
La obra de Beethoven y su mensaje humanista es una obra ligada a la histórica de este festival ya sexagenario, pero esta vez se pone en relación con un estreno dentro de este festival festival granadino, como es el Requiem de Ligeti, que por cierto, Stanley Kubrick popularizó al incluir fragmentos de la partitura en su película 2001. Una odisea del espacio.