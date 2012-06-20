Les pages et les Chantres en Matiné
- Olivier Schneebeli dirige a la conjunto de la Chapelle de Versalles
- En programa, páginas firmadas por Purcell, Charpentier y Bach, entre otros
Dentro de la Matiné de este jueves a las 12.00 horas podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 3 de julio de 2011 en el Monasterio de Nuestra Señora de Laach, en Alemania.
El conjunto Les Pages et les Chantres de la Chapelle de Versalles, bajo la dirección de Olivier Schneebeli, interpretan una selección de páginas firmadas por Purcell, Marcello, Charpentier, Cererols y Bach.
Les pages & les chantres
Al frente de este ensemble, el director Olivier Schneebeli, ha desarrollado una importante labor en la recuperación de música francesa de los siglos XVII y XVIII. Du Mont, Rameau y Clearambault son algunos de los autores que integran la discografía de este conjunto centrado en la interpretación de un repertorio desconocido que, con frecuencia, se halla en los archivos de las catedrales francesas.
Al margen de esto, Olivier Schneebeli, se encuentra inmerso en la creación de un coro especializado en las obras de carácter sacro del repertorio de Versalles.