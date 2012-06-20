Les pages et les Chantres en Matiné

Dentro de la Matiné de este jueves a las 12.00 horas podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 3 de julio de 2011 en el Monasterio de Nuestra Señora de Laach, en Alemania.

El conjunto Les Pages et les Chantres de la Chapelle de Versalles, bajo la dirección de Olivier Schneebeli, interpretan una selección de páginas firmadas por Purcell, Marcello, Charpentier, Cererols y Bach.