Günther Herbig desde Gran Canaria

Radio Clásica emitirá este miércoles a las 20.00 horas el concierto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas el pasado 10 de junio de 2011.

Günther Herbig dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en un programa en el que interpretan dos de las sinfonías más representativas de la integral de Beethoven: la número 6 en Fa Mayor, Pastoral; y la número 7 en La Mayor.