Günther Herbig desde Gran Canaria
- Dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- En programa, un monográfico dedicado a Beethoven con sus sinfonías sexta y séptima
RADIO CLASICA
Radio Clásica emitirá este miércoles a las 20.00 horas el concierto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas el pasado 10 de junio de 2011.
Günther Herbig dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en un programa en el que interpretan dos de las sinfonías más representativas de la integral de Beethoven: la número 6 en Fa Mayor, Pastoral; y la número 7 en La Mayor.
Günther Herbig
El veterano director alemán Günther Herbig nació en la antigua Checoslovaquia y fue alumno, entre otros, de Herbert Von Karajan. Director de la Filarmónica de Dresde o de la Sinfónica de Berlín, emigró a Norteamérica, donde fue director de las Orquestas Sinfónicas de Detroit y Toronto.