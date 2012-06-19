Fon Román muestra POPartesano, su gira más especial e intimista

Fon Román se echa a la carretera en una serie de conciertos muy especiales. El guitarrista de los extintos Piratas presenta en estos días la gira POPartesanal, que le llevará actuar en varios talleres artesanales de toda España.

POPartesanal está planteada como "una gira intimista, una mirada a los orígenes, a la delicadeza y a la belleza de las cosas hechas con las manos". Radio 3 hará un seguimiento de la gira a través de su web y del programa En la nube.

Arte más allá de la música En estas presentaciones, los asistentes podrán además ver la obra escultórica creada en Barcelona por el colectivo The Own, que le da así imagen al más reciente disco de Fon Román (Entretelas), y que además servirá como telón de fondo en cada uno de los conciertos. El fruto de todo este viaje especial se recogerá en un documental en el que se mostrarán las vivencias de la banda a lo largo de los diversos recintos que visitarán.