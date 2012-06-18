Día de la Música con la OSRTVE

Concierto extraordinario del Día de la Música a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE, el próximo jueves 21 de junio, a las 20.00 horas, desde el Teatro Monumental de Madrid.

Bajo el título de El sinfonismo español, José Luis Temes dirige a la formación de esta casa en un programa integrado por: la Orestiada Agamenón, de Manrique de Lara; la Sinfonía número 1 en Si Bemol Mayor, de Marqués; y la Sinfonía número 2, de Calés.

Radio Clásica emitirá este concierto el mismo jueves día 21 de junio a partir de las 22.00 horas.