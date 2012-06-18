Alpha Boys School, vivero musical de Jamaica

La Alpha Boys School es una de las instituciones más longevas del Caribe. Situada en el número 26 de South Camp Road, en las afueras de Kingston, fue fundada en 1880 por una congregación de monjas católicas, las Hermanas de la Misericordia, con la idea de dar cobijo y educación a jóvenes desarraigados de los suburbios de la capital jamaicana. Además, desde 1892, cuando se puso en marcha su primera Brass Band, la Alpha Boys School se ha erigido en el más formidable vivero de músicos de la llamada Isla del Tesoro.

Las raíces del reggae Allí crecieron cuatro de los miembros originales de The Skatalites (Don Drummond, Johnny ‘Dizzy’ Moore, Lester Sterling y Tommy McCook) y de allí surgieron figuras del ska y el reggae como el trombonista Rico Rodriguez, el trompetista Eddie Thornton (que integraría Jazz Jamaica y trabajaría en el Reino Unido con Georgie Fame) y otros muchos, como Johnny Ousborne, Desmond Dekker, Yellowman, LeRoy Smart, Owen Gray, Bobby Ellis, Tony Gregory, Jo Jo Bennett, Cedric Brooks, Ken Boothe, Delroy Wilson o ‘Deadly’ Headley Bennett, arreglista del clásico inmortal “Satta Massagana” de The Abyssinians, el “otro” himno nacional jamaicano.

Jazz y música clásica en Jamaica Además, muchos músicos anónimos de sesión y algunas de las grandes figuras de la poco conocida escena del jazz jamaicano se formaron entre las paredes de la escuela, gigantes como Joe Harriott, Bertie King, Wilton y Harold Gaynair y el gran Dizzy Reece, que hicieron carrera fuera de las fronteras de su país, en Estados Unidos o Gran Bretaña. El primer hombre de raza negra que dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres fue Leslie Thompson, antiguo alumno y uno de los directores de la Banda de la Alpha Boys School.