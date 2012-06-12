La Real Filarmónica de Estocolmo en Matiné

Dentro de la Matiné de este miércoles a las 12.00 horas, podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 8 de diciembre de 2011 en el Auditorio de Estocolmo, en Suecia.

Marcello Mottadelli dirige al tenor Joseph Calleja, al violinista Joakim Svenheden y a la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo en un programa integrado por arias, oberturas, intermedios y danzas de diversas óperas de Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Pietri, Saint-Saëns y Massenet.