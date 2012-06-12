La Real Filarmónica de Estocolmo en Matiné
- Interpreta arias, oberturas e intermedios de obras de Verdi, Puccini, Mascagni o Leoncavallo, entre otros
- Marcello Mottadelli dirige este concierto
- Como solistas, el tenor Joseph Calleja y el violinista Joakim Svenheden
Dentro de la Matiné de este miércoles a las 12.00 horas, podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 8 de diciembre de 2011 en el Auditorio de Estocolmo, en Suecia.
Marcello Mottadelli dirige al tenor Joseph Calleja, al violinista Joakim Svenheden y a la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo en un programa integrado por arias, oberturas, intermedios y danzas de diversas óperas de Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Pietri, Saint-Saëns y Massenet.
Real Filarmónica de Estocolmo
La actual Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo fue fundada a principios del siglo XX como la Sociedad de Conciertos de Estocolmo y desde 1926 ha tenido su sede en la Sala de Conciertos de la capital sueca. En 1937 pasó a ser la Orquesta de la Radio Nacional Sueca y en 1957 fue rebautizada como la Orquesta Filarmónica de Estocolmo.
Ya en 1992 adquirió su nombre actual, al contar con el patrocinio de la Familia Real Sueca. Por su podio han pasado directores como Antal Doráti y Paavo Järvi. Entre el año 2000 y 2008 el director norteamericano Alan Gilbert llevó las riendas de la formación.