Grandes Ciclos: 4 efemérides españolas

En 2012 celebramos el centenario del nacimiento del compositor gerundense Xavier Montsalvatge. En Grandes Ciclos recordamos su biografía y sus principales obras entre el 11 de junio y el 6 de julio. Nos acercaremos a la polifacética personalidad creadora de uno de los músicos más significativos de la música española y europea del s. XX.

El centenario de Montsalvatge es uno de los principales aniversarios musicales españoles del año, una efeméride que nos llevará a homenajear a otros tres autores españoles fallecidos en 1987, hace 25 años. Hablamos de los barceloneses Frederic Mompou y Manuel Blancafort, y del madrileño Rodolfo Hallfter.

Cuatro compositores con cuatro lenguajes muy diferentes que nos permitirán disfrutar de la música española de la pasada centuria.