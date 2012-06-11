Gérard Caussé en la temporada de Euroradio
- Participa en un monográfico dedicado a Berlioz
- Un concierto que nos llega desde el Palacio de Bellas Artes de Bruselas
- Stefan Blunier dirige a la Orquesta Nacional de Bélgica y al Coro Filarmónico de Bonn
Dentro de los Conciertos a la Carta de la temporada de Euroradio, este lunes a las 20.00 horas Radio Clásica transmitirá el programa a cargo de la Orquesta Nacional de Bélgica, el Coro Filarmónico de Bonn y el violista Gérard Caussé, todos ellos, bajo la dirección de Stefan Blunier.
Una cita centrada en la obra de Hector Berlioz con la interpretación de la Obertura de su Carnaval Romano, Harold en Italia y la Gran Sinfonía fúnebre y triunfal.
Gérard Caussé
Gérard Caussé es uno de los violistas que más ha luchado para conferir a la viola su identidad de instrumento solista. Es un defensor entusiasta del nuevo repertorio para viola, un ámbito al que ha contribuido decisivamente gracias a las obras que le han dedicado compositores como Masson, Grisey o Louvier entre otros.
Caussé defiende también el eclecticismo al combinar páginas de nuevo cuño con obras de la tradición clásica tanto en los programas que prepara con grandes orquestas como en sus recitales de cámara. Actualmente es profesor del Conservatorio Nacional de París y de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid.