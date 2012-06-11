Gérard Caussé en la temporada de Euroradio

Dentro de los Conciertos a la Carta de la temporada de Euroradio, este lunes a las 20.00 horas Radio Clásica transmitirá el programa a cargo de la Orquesta Nacional de Bélgica, el Coro Filarmónico de Bonn y el violista Gérard Caussé, todos ellos, bajo la dirección de Stefan Blunier.

Una cita centrada en la obra de Hector Berlioz con la interpretación de la Obertura de su Carnaval Romano, Harold en Italia y la Gran Sinfonía fúnebre y triunfal.