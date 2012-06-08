El Duque de Alba, de Donizetti, desde Flandes

Radio Clásica conectará con la Ópera de Flandes este sábado a las 20.00 horas para transmitir la representación de El Duque de Alba, la ópera de Gaetano Donizetti, que contará con la participación del barítono George Petean como el Duque y la Orquesta y Coro de la Ópera de Flandes, todos ellos, bajo la dirección musical de Paolo Carignani.

Ópera póstuma

El 22 de marzo de 1882, más de 30 años después de la muerte de Donizetti, el Teatro Apollo de Roma estrenó El Duque de Alba, un encargo de la Ópera de París efectuado en 1839 y en la que Donizetti trabajó la mayor parte de aquél año. Sin embargo, tras concluir el segundo acto, abandonó el proyecto, el cual quedó inacabado tras la muerte del compositor, en 1848. Años después, este libreto, de Scribe y Duvevrier, le fue transferido a Verdi para su ópera Las Vísperas Sicilianas.

A partir de los esbozos y notas que dejó Donizetti, un alumno suyo, Mateo Salvi, la terminó con la ayuda, entre otros, de Amilcare Ponchielli. En la actualidad, es una de las óperas menos representadas del autor.