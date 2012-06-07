Günther Herbig con la Filarmónica de Gran Canaria

Radio Clásica emitirá este jueves a las 20.00 horas, el concierto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de junio de 2011.

Günther Herbig dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la Obertura Trágica, de Brahms; el estreno de Aura de Gran Canaria, de Juan José Falcón Sanabria y la Sinfonía número 6 en si menor, Patética, de Tchaikovsky.