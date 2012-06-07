Günther Herbig con la Filarmónica de Gran Canaria
- Acomete el estreno de Aura de Gran Canaria, de Juan José Falcón Sanabria
- Completan el programa, obras de Brahms y Tchaikovsky
RADIO CLASICA
Radio Clásica emitirá este jueves a las 20.00 horas, el concierto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de junio de 2011.
Günther Herbig dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en la Obertura Trágica, de Brahms; el estreno de Aura de Gran Canaria, de Juan José Falcón Sanabria y la Sinfonía número 6 en si menor, Patética, de Tchaikovsky.
Günther Herbig
El veterano director alemán Günther Herbig nació en la antigua Checoslovaquia y fue alumno, entre otros, de Herbert Von Karajan. Director de la Filarmónica de Dresde o de la Sinfónica de Berlín, emigró a Norteamérica, donde estuvo al frente de las Orquestas Sinfónicas de Detroit y Toronto.