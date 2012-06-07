Capella Mediterránea en Matiné
- Leonardo García Alarcón dirige este concierto celebrado en Utrecht
- En programa, obras de Monteverdi, Caccini, Rossi, Strozzi y Scacchi, entre otros
RADIO CLASICA
Dentro de la Matiné de este viernes a las 12.00 horas, podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 1 de septiembre de 2011 en el Festival de Música Antigua de Utrecht.
La Capella Mediterránea, dirigida por Leonardo García Alarcón, interpreta una selección de páginas firmadas por Monteverdi, Caccini, Rossi, Strozzi y Scacchi, entre otros autores.
Leonardo García Alarcón
El director de la sesión, Leonardo García Alarcón, nació en Argentina en 1976. Especializado en la música barroca, fundó la Capella Mediterránea, con la que se ha presentado en diversos festivales, cosechando el reconocimiento de público y crítica. En el ámbito de la enseñanza, García Alarcón imparte clases sobre la práctica del bajo continuo en el siglo XVIII.