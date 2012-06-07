Capella Mediterránea en Matiné

Dentro de la Matiné de este viernes a las 12.00 horas, podremos escuchar el concierto celebrado el pasado 1 de septiembre de 2011 en el Festival de Música Antigua de Utrecht.

La Capella Mediterránea, dirigida por Leonardo García Alarcón, interpreta una selección de páginas firmadas por Monteverdi, Caccini, Rossi, Strozzi y Scacchi, entre otros autores.