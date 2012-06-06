Vicente Soto Sordera, Nuestro flamenco

El espacio de Radio Clásica Nuestro flamenco, presentado por José María Velázquez-Gaztelu, contará este jueves a las 0.00 horas con la participación, como invitado, del cantaor Vicente Soto Sordera.

Vicente Soto Sordera Nace en 1954 en el barrio de Santiago (Jerez de la Frontera), en el seno de una familia gitana de larga y acreditada tradición. Vicente es, junto a sus hermanos, el depositario de uno de los legados más importantes de la tradición oral flamenca, es descendiente directo de una estirpe cantaora con nombres tan significativos como el de Paco La Luz, La Serrana, La Sordita o el de su propio padre, Manuel Soto 'Sordera'.