Vicente Soto Sordera, Nuestro flamenco
- Recibe uno de los legados más importantes de la tradición oral flamenca
- Ha actuado con nombres como Antonio Gades, La Chunga o Manuela Vargas
El espacio de Radio Clásica Nuestro flamenco, presentado por José María Velázquez-Gaztelu, contará este jueves a las 0.00 horas con la participación, como invitado, del cantaor Vicente Soto Sordera.
Vicente Soto Sordera
Nace en 1954 en el barrio de Santiago (Jerez de la Frontera), en el seno de una familia gitana de larga y acreditada tradición. Vicente es, junto a sus hermanos, el depositario de uno de los legados más importantes de la tradición oral flamenca, es descendiente directo de una estirpe cantaora con nombres tan significativos como el de Paco La Luz, La Serrana, La Sordita o el de su propio padre, Manuel Soto 'Sordera'.
El cante antes que la guitarra
Siendo un niño aún, compagina los estudios de guitarra con el cante, decidiéndose por éste en su adolescencia. Desde entonces comienza a trabajar en distintos tablaos de Madrid y amplia su experiencia profesional cantando para bailaores como Antonio Gades, La Chunga o Manuela Vargas, en escenarios de todo el mundo.