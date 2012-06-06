Steve Albini, cocinero de grandes sonidos

Asegura que no produce discos. Los graba. Steve Albini ha grabado a media generación de los años noventa. De PJ Harvey a Nirvana. Pero su elenco no está solo plagado de referencias imprescindibles a nivel internacional. Súmale a La habitación Roja. Súmale a 12Twelve. Súmale tu banda si tienes entre 1500 y 2000 euros y paciencia y suerte para poder trabajar con él.

Maestro del analógico, Albini es además un erudito de nuestro tiempo en cultura musical. Domestica el ruido, hace salvaje el silencio. Lo demuestra en sus grabaciones, pero también con su banda Shellac, habituales cada año en el cartel del San Miguel Primavera Sound (también se presentan este 6 de junio en Matadero Madrid).

En la entrevista concedida a Hoy Empieza todo, Albini muestra su lado gourmet (como demuestra en su blog), recuerda con un detalle sorprendente a cada una de las bandas españolas que ha producido (perdón, grabado) y pronostica la industria musical de los próximos años. Casi nada. La A de detrás de los CDs no es A de Analógico, es A de Albini.