Manuel Barrueco con la OSPA

Desde el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Radio Clásica emitirá este miércoles a las 20.00 horas el concierto celebrado el 8 de abril de 2011.

Nacho de Paz dirige a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y al guitarrista Manuel Barrueco en un programa que incluye: Tarantelle styrienne, de Debussy; las Danzas concertantes para guitarra y orquesta, de Roberto Sierra; y el Pájaro de Fuego, de Stravinsky.