Manuel Barrueco con la OSPA
- Nacho de Paz dirige este concierto celebrado en Oviedo
- En programa, obras de Debussy, Roberto Sierra y Stravinsky
Desde el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Radio Clásica emitirá este miércoles a las 20.00 horas el concierto celebrado el 8 de abril de 2011.
Nacho de Paz dirige a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y al guitarrista Manuel Barrueco en un programa que incluye: Tarantelle styrienne, de Debussy; las Danzas concertantes para guitarra y orquesta, de Roberto Sierra; y el Pájaro de Fuego, de Stravinsky.
Manuel Barrueco
El guitarrista Manuel Barrueco nació en Cuba en 1952. Comenzó sus estudios de guitarra a los 8 años y los amplió en Miami y Nueva York. Su actividad internacional lo ha llevado a los principales escenarios del mundo. En sus discos, deja patente su interés por la música española, al encontrar grabaciones de la obra de Falla, Granados, Albéniz, Turina y Rodrigo. Tras una actuación en el Lincoln Center de Nueva York, The New York Times dijo de Barrueco que ''no sólo es un guitarrista, sino un músico superior''.