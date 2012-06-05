Shepherd Converse en Los raros
- Cultivó la sinfonía, el poema sinfónico y la ópera
- A las 23.00 horas en Radio Clásica
RADIO CLASICA
El espacio de Radio Clásica Los raros, presentado por Juan Manuel Viana, se centrará esta noche a las 23.00 horas a la figura del compositor estadounidense Frederick Shepherd Converse.
Frederick Shepherd Converse
Natural de Massachusetts, Converse vivió entre 1871 y 1940. Estudió en la Academia de Munich y, tras regresar a Estados Unidos, desarrolló una notable actividad en la vida musical de Boston, donde se dedicó a la enseñanza y a la composición. En su catálogo encontramos cinco sinfonías, dos óperas, y varios poemas sinfónicos.