Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder o Madness este lunes en concierto por Radio 3

Paul McCartney encabeza este lunes el cartel del concierto en honor a la reina Isabel II, que celebra sus 60 años en el trono de Gran Bretaña. McCartney cerrará el concierto este lunes 4 de junio, tras las actuaciones de Stevie Wonder, Elton John, Tom Jones, Annie Lennox, Cliff Richard, Shirley Bassey, Alfie Boe, Jools Holland, Robbie Williams, Jessie J, JLS, Lang Lang, Madness, Kylie Minogue, Ed Sheeran y Grace Jones.

Escúchalo en directo

Radio 3 ofrece el concierto en directo desde las 20 horas con los comentarios de Arturo J. Paniagua (Vavá). A lo largo de tres horas, los artistas invitados interpretarán sus canciones más conocidas y además harán varias colaboraciones sorpresa. "Será uno de los espectáculos musicales más emocionantes de los últimos años", prometió el músico Gary Barlow, uno de los organizadores.

El escenario, diseñado por el arquitecto Mark Fisher, tendrá como fondo el Palacio de Buckingham, y habrá juegos de proyecciones y luces espectaculares.

La reina, de 85 años, acudirá al recital acompañada de su esposo, el duque de Edimburgo, de 90 años, mientras que 10.000 ciudadanos han sido invitados de forma gratuita tanto al concierto como a un día de campo en los jardines del palacio. La celebración oficial por el aniversario en el trono de la reina comenzó en febrero y se extenderá hasta la primera semana de junio.