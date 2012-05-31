Y de guarnición... veneno

Los tímpanos de los directivos de Monsanto, el gigante de la alimentación transgénica, todavía no han dejado de pitar, pero a Marie-Monique Robin eso le da igual. Esta periodista y directora de cine francesa arremete de nuevo contra la industria química.

Esta vez se sitúa delante del plato y se pone a remover la comida que ingerimos cada día. Más allá de marear las lentejas, lo que quiere hacer patente es hasta qué punto nos estamos contaminando con cada cucharada.

El libro Nuestro veneno cotidiano es una exhaustiva investigación -600 páginas, más de 50 entrevistas, dos años de pesquisas- que analiza la responsabilidad de los fabricantes de bata blanca en el aumento de enfermedades como el cáncer, el Parkinson y la diabetes, en el mundo desarrollado.

Robin se había enrolado en la aventura crítica contra la manipulación genética de semillas cuando, en 2008, publicó El mundo según Monsanto. Ahora habla de los pesticidas que te tragas en las manzanas y lechugas, los edulcorantes dudosos que bebes en tu refresco light y las moléculas de laboratorio que se desprenden de las sartenes.

Sin prescripción ni anestesia. No apto para hipocondríacos. Se recomienda la escucha con la barriga llena. Después del reportaje, podrías dudar incluso de las croquetas de tu madre.

Marie-Monique Robin habla de Nuestro veneno cotidiano este jueves 30 de mayo en La Puerta de Atrás de Siglo 21.