Radio 3 ofrece lo mejor de Primavera Sound con amplios resúmenes diarios

Es uno de los macro eventos de música pop más importantes de Europa, absolutamente consolidado como referente dentro y fuera de España. El festival San Miguel Primavera Sound inicia sus actividades principales el jueves 31 de mayo y, a lo largo de cuatro días, ofrece una vasta y ecléctica oferta en la que hasta 270 artistas procedentes de todo el mundo se presentan en sus diferentes escenarios.

Radio 3 realizará una amplia cobertura del evento, como ha venido haciendo desde el inicio de la temporada de festivales con otras propuestas del ámbito nacional, emitiendo resúmenes diarios de cada jornada de esta 12ª edición de Primavera Sound.

El primero de estos resúmenes podrá escucharse el viernes 1 de junio, de 15:00 a 17:00 horas, conducido por José Manuel Sebastián y Pablo G. Batista de Hoy empieza todo y Paula Quintana de Capitán Demo. Los días siguientes, sábado y domingo, los mismos presentadores conducirán los resúmenes de las jornadas previas en un horario ligeramente diferente: de 16:00 a 18:00 horas.

La jornada del domingo, que clausura el festival, también tendrá su correspondiente resumen. En este caso será como parte de la edición del lunes 4 de junio del programa Hoy empieza todo, 9:00 a 10:00 horas.

Cartel internacional En estos resúmenes podremos escuchar buena parte de los artistas que componen el extensísimo cartel de San Miguel Primavera Sound 2012. Un cartel que incluye nombres del prestigio intocable de The Cure, Wilco, Rufus Wainwright, Marianne Fathfull o Dominique A, artistas consagrados de la talla de Yo la tengo, Franz Ferdinand, M83, Death Cab for cutie o Kings of Convenience, estandartes del pop de estos tiempos como Beach House, Atlas Sound, The Rapture, The XX, Grimes o White Denim y promesas del tipo de Sharon Van Etten, I Break Horses, Dominant Legs, Lower Dens o Hooray for earth, entre otros muchos nombres. Este año, además, se incluye una inopinada selección de bandas de metal de diferente pelaje, encabezadas por los veteranos padres del grindcore, los británicos Napalm Death. Bandas con las que la organización parece querer retar a un público poco acostumbrado a este tipo de propuestas en un festival de estas características.

Representación nacional Como es habitual, la cuota nacional está ampliamente representada, aunque los horarios en las que se ha programado a la mayoría de los artistas españoles no son precisamente los más agradecidos. En cualquier caso, ahí están Lisabö, Nacho Vegas, Refree, Sr. Chinarro, Doble Pletina, La estrella de David, Christina Rosenvinge, Anímic o Grupo de expertos solynieve, dispuestos a defender las propuestas nacionales en un evento de marcadas tendencias anglosajonas.