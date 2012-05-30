Christopher White desde la Fundación Juan March
- Último recital del ciclo: Obras inacabadas
- Interpreta el arreglo para piano de la Sinfonía número 10 de Mahler
Radio Clásica conectará en directo este miércoles a las 19.00 horas con la Fundación Juan March de Madrid, para transmitir el recital a cargo del pianista Christopher White.
Dentro del ciclo: Obras inacabadas, podremos escuchar la transcripción para piano de la Sinfonía número 10 de Gustav Mahler.
Christopher White
Nació en 1984 en Londres y estudió piano y dirección de orquesta en la Royal Academy of Music en Londres. Su amistad con el compositor y pianista Ronald Stevenson le llevó a completar la transcripción de la Décima Sinfonía de Mahler, en la que Stevenson ya había comenzado a trabajar.
Su actividad principal es como repetidor y director de orquesta en los teatros de ópera de toda Europa, incluyendo Zúrich y Múnich. También ha trabajado en el Festival de Glyndebourne con el director Vladimir Jurowski y desde abril de 2012 está dedicado de forma permanente a la English National Opera.