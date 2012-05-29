Von Herzogenberg en Los raros
- El espacio presentado por Juan Manuel Viana indaga en la música de cámara del autor austriaco
- Von Herzogenberg dedicó gran parte de su vida a la enseñanza
El espacio de Radio Clásica, Los raros, presentado por Juan Manuel Viana, estará dedicado este martes a las 23.00 horas, a la figura del autor austriaco Heinrich Von Herzogenberg.
El espacio se centrará en el apartado de su creación dedicado a la música de cámara.
Heinrich Von Herzogenberg
En la localidad austriaca de Graz nació el compositor Heinrich Von Herzogenberg, autor que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX. Gran parte de su vida la dedicó a la enseñanza como profesor en Berlín.
Su música presenta similitudes más que evidentes con la de otros compositores contemporáneos suyos. Así, en su catálogo encontramos obras orquestales al estilo de Wagner, piezas para piano y canciones con sabor a Schumann y obras de cámara que recuerdan a las de su amigo Brahms.